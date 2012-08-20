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Происшествия

20 августа 2012, 13:40

Два москвича пытались продать руководящую должность в Минздраве

мошенничество Генпрокуратура РФ суды

Фото: ИТАР-ТАСС

Два москвича пойдут под суд за попытку продать должность в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ за 200 тысяч долларов.

На скамье подсудимых оказались оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД по СВАО столичного ГУ МВД 25-летний Артем Панфилов и 29-летний Роман Клоков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в мае 2012 года Клоков предложил незнакомому гражданину трудоустроить его на руководящую должность в Министерство здравоохранения и социального развития РФ за 200 тысяч долларов.

"31 мая 2012 года в одном из ресторанов столицы Клоков получил 6 млн. рублей и был задержан сотрудниками полиции, после чего под их контролем передал Панфилову его долю – 2,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

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