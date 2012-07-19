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Происшествия

19 июля 2012, 15:25

Мошенник в Москве заработал на лже-обменниках около 16 млн руб.

мошенничество криминал

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские задержали уроженца Кузбасса, которого подозревают в крупном мошенничестве. По мнению следствия, задержанный "заработал" в Москве не менее 16 миллионов рублей, обманывая граждан, желающих обменять деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Подозреваемый вместе с подельницей организовал преступную группу, которая под видом обмена валют занималась хищением денег. Схема была простой. Сначала мошенники размещали объявление о выгодном курсе обмена валют и, если находились клиенты, арендовали помещение, которое оформляли под операционную кассу.

Когда клиент приходил в обменный пункт, женщина-"кассир" забирала деньги и уходила в другое помещение якобы для проведения операции, а сама скрывалась. Таким образом мошенники "работали" на территории столицы не менее двух лет.

Сейчас установлено два эпизода мошенничества. В первом случае злоумышленники завладели 363 тысячами долларов. Во втором случае ущерб составил около 6 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье "мошенничество", женщину-"кассира" объявили в федеральный розыск.

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