Мошенница пыталась получить 1,7 млн рублей кредита по чужому паспорту

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На юге Москвы полиция задержала женщину, подозреваемую в мошенничестве при получении кредита, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В дежурную часть обратился сотрудник одного из столичных банков. По его словам, в автосалоне на юге столицы злоумышленница мошенническим путем, предъявив паспорт на чужое имя, пыталась получить кредит на автомобиль стоимостью свыше 1 млн 700 тысяч рублей. Однако подлинность документа, предъявленного женщиной, вызвала сомнение у сотрудников автосалона.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная 36-летняя приезжая из Северо-Кавказского федерального округа.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.