Мосводоканал предупредил горожан об участившихся фактах мошенничества

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве участились случаи мошенничества, связанные с установкой оборудования для очистки воды, сообщает пресс-служба Мосводоканала в Facebook.

"Мосводоканал не занимается вопросами установки оборудования для доочистки питьевой воды. Сотрудники Мосводоканала не проводят встреч с жителями по данным вопросам и не производят по собственной инициативе анализы качества воды на дому", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Мосводоканал является ресурсоснабжающей организацией и обеспечивает подачу питьевой воды населению в соответствии с нормативными требованиями.

Отметим, что с прошлого года в столице стали действовать молодые люди, которые, представляясь сотрудниками Мосводоканала, выманивали у жителей деньги на установку бытовых фильтров.

"Если вам предлагают подобного рода услуги и Вы уверены, что в отношении вас осуществляются мошеннические действия, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы по месту вашего жительства", - сообщает Мосводоканал.