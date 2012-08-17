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Происшествия

17 августа 2012, 19:34

Как отличить ненастоящих судебных приставов

мошенничество суды ФССП обо всем

ИТАР-ТАСС

Мошенники не устают придумывать новые способы обмана населения. В связи с ужесточением наказания за неуплату налогов они выбрали судебных приставов как прикрытие для своих махинаций.

Сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов обязан иметь при себе служебное удостоверение, где указаны его ФИО, должность, управление ФССП, срок действия удостоверения, подпись начальника управления и голограмма. Кроме того, у пристава должны быть с собой документы, разрешающие проводить судебные мероприятия.

Но лжеприставы могут прийти и в отсутствие хозяина квартиры. В таких случаях они вешают на дверь "извещение", в котором указывали день, когда жилец должен быть дома. В противном случае "пристав" имеет право зайти в квартиру без понятых. В такой ситуации необходимо звонить в соответствующее подразделение ФСПП и выяснить, действительно ли судебный пристав посещал эту квартиру.


Другой метод – мошенники продают вещи в Интернете под видом арестованного судебными приставами имущества. Цены они устанавливают в несколько раз выше обычных, но просят заплатить половину стоимости заранее. Разумеется, потом они не выходят на связь с клиентом.

В этой ситуации нужно помнить, что информация по арестованному имуществу есть только на сайте ФССП.

Телефон доверия УФСПП по Москве: (499) 558-04-08

Пресс-служба УФССП России по Московской области: (495) 580-59-09

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