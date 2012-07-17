Задержаны мошенники, отбиравшие деньги у пенсионеров

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В Москве задержаны двое мужчин, которые обманным путем отбирали деньги у пенсионеров. Рассчитывая подзаработать, пожилые люди сами расставались с крупными суммами денег, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Задержание подозреваемых в мошенничестве произошло 17 июля в Тимирязевском районе Москвы. В один из московских банков пришла пенсионерка, собравшаяся снять со счета 700 тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности банка поинтересовались у женщины, с какой целью она снимает столь крупную сумму, однако четкого ответа не получили. Прибывшие по вызову сотрудники полиции проследили за женщиной. Выйдя из банка, она направилась к автомобилю Mitsubishi Lancer, в котором находились двое мужчин. При проверке машины сотрудники полиции обнаружили в салоне денежные «куклы».

В отделении полиции пенсионерка призналась, что мужчины представились иностранными предпринимателями и предложили ей подзаработать. Женщина должна была одолжить «бизнесменам» крупную сумму денег, после чего рассчитывала получить ее обратно с процентами.

Аналогичный случай произошел на территории Войковского района. Здесь жертвой мошенников стал пожилой мужчина, потерявший 1,5 миллиона рублей. В отделении он опознал задержанных, которые оказались гражданами России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».