Экс-замминистра сельского хозяйства России обвинили в мошенничестве

Алексей Бажанов. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшему замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Алексею Бажанову, а также двум экс-руководителям ЗАО "Маслопродукт-Био" Роману Малову и Сергею Дуденкову предъявили обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере". Тверской суд Москвы санкционировал арест фигурантов этого уголовного дела на срок до 9 июня.

Все они подозреваются в хищении более 1,1 миллиарда рублей, выделенных "Росагролизингу" на развитие и поддержку сельского хозяйства в Воронежской области, сообщает пресс-служба главного управления экономической безопасности МВД России.

Оперативники установили, что мошенничества совершались в 2008-2009 годах через заключение договоров лизинга на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям комплексов высокотехнологического оборудования для производства рафинированного подсолнечного масла.

"Бюджетные средства переводились на расчетные счета аффилированных организаций и обналичивались. Одновременно составлялись фиктивные документы о якобы произведенных поставках", - уточняют в ведомстве .

Бывший замминистра Минсельхоза Бажанов играл в этой мошеннической схеме ключевую роль: он договаривался о выделении денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам, а также скрывал отсутствие поставок оборудования.

Напомним, Алексея Бажанова задержали в Москве 10 апреля. Он занимал должность замминистра сельского хозяйства с 2009 по 2010 годы и и занимался вопросами лесного и охотничьего хозяйства.

Как ранее сообщал M24.ru, впервые о хищениях в "Росагролизинге" заговорили в апреле 2012 года. МВД обвинило сотрудников компании в хищении 500 миллионов рублей в период с 2007 по 2009 годы. Затем в уголовном деле стали появляться новые эпизоды. Выяснилось, что чиновники подписывали фиктивные договоры о продаже зерна, а деньги присваивали.