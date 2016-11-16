Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга задержали в Москве

Следователи СК задержали в Москве бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, сообщает телеканал "Москва 24".

Задержание чиновника связано с расследованием уголовного дела по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Как полагает следствие, в 2014 году при заключении генеральным подрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона было похищено более 50 миллионов рублей.

Оганесяну, курировавшему строительство, вменяется в вину то, что он обеспечил незаконное привлечение акционерного общества "ТДМ" в качестве субподрядчика.

Сейчас по местам проживания Оганесяна в Москве и Московской области проходят обыски. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 по 2015 годы. Там он курировал строительство стадиона. Сейчас Оганесян является вице-президентом банка "Российский капитал", занимается достройкой объектов компании СУ-155.