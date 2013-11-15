Задержан адвокат, вымогавший у подзащитных более 1 миллиона рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержан адвокат, вымогавший с подзащитных более 1 миллиона рублей за прекращение уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве обратилась женщина, которая рассказала, что юрист требует у нее 1,1 миллиона за закрытие уголовного дела в отношении ее родственника.

В ходе проверки выяснилось, что фактической возможности помочь задержанному адвокат не имел. Вместе с тем мошенник заверял, что договорился о положительном решении вопроса.

В октябре потерпевшая передала подозреваемому аванс в 300 тысяч рублей, а позже адвокат был задержан при получении второй части суммы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".