Знакомый по переписке украл у женщины 60 тысяч рублей

ИТАР-ТАСС

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Жулебино задержали 43-летнего нижегородца за мошенничество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

С заявлением в полицию обратилась 39-летняя москвичка. Она сообщила, что некоторое время назад познакомилась по переписке с мужчиной. В то время он сидел в тюрьме за убийство, но это ее не испугало. После освобождения друг поселился у нее. Через какое-то время он решил купить тренажер, забрал у гражданской жены 60 тысяч рублей и исчез.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по приметам сотрудники полиции задержали подозреваемого. По его словам, деньги ему понадобились, чтобы отпраздновать свадьбу, правда, с другой женщиной", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".