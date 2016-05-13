Возбуждено уголовное дело по факту квартирного мошенничества на западе столицы

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На западе столицы возбуждено уголовное дело по факту квартирного мошенничества, сообщает пресс-служба МВД.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя женщина. По ее словам, она решила продать принадлежащую ей комнату, расположенную в одном из домов на Минской улице, и взамен купить другую жилплощадь. Для этого женщина обратилась к своей знакомой, которая обещала помочь.

Комнату быстро продали, однако никакая жилплощадь взамен так и не была приобретена. Сначала злоумышленница уверяла, что подбирает лучший вариант, а потом вообще перестала выходить на связь. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жительницы Москвы 56-ти и 67-ми лет. Установлено, что нанятая "специалист по недвижимости" продала по заниженной стоимости указанную жилплощадь своей подруге, а деньги присвоила себе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.