В центре столицы задержан подозреваемый в мошенничестве на 850 тысяч рублей

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В центре столицы полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на 850 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного МВД.

Им оказался 51-летний москвич, который был задержан в съемной квартире на улице Земляной Вал. Подозреваемый пытался оформить кредит на машину по подложным документам.

Получив необходимую сумму и приобретя автомобиль, клиент перестал выплачивать задолженность, после чего сотрудники банка обратились в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.