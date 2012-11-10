Фигурантка дела "Оборонсервиса" Васильева готова к допросу

Одна из основных фигурантов дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева успешно прооперирована. Состояние здоровья бывшей начальницы департамента имущественных отношений Минобороны РФ позволяет ей общаться со следователями.

Сейчас Васильева находится в столичной клинике, в которой ей сделали несложную операцию. Женщина легла в больницу вскоре после обыска в ее квартире.

По версии правоохранителей, экс-руководитель центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова и ее гражданский супруг Максим Закутайло, арестованные по делу "Оборонсервиса", действовали по указанию Васильевой.

Напомним, что следователи подозревают сотрудников копании "Оборонсервис", которая находится в ведении Минобороны, в продаже объектов государственной собственности частным лицам по заниженным ценам. Следственный комитет РФ 25 октября возбудил пять уголовных дел.

Решением Владимира Путина 6 ноября министр обороны Анатолий Сердюков был отправлен в отставку. Его место занял теперь уже бывший губернатор Московской области Сергей Шойгу. Большинство политологов и журналистов связывают отставку министра с делом "Оборонсервиса".