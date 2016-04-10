Зафиксированы факты незаконных перепланировок усадьбы Сологуба

Фото: m24.ru/Александр Авилов

СКР зафиксировал факты незаконных перепланировок, надстроек и пристроек усадьбы Сологуба в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с правом собственности на московскую усадьбу Сологуба, передает Агентство "Москва".

Кроме того, 6 из 7 зданий усадьбы было передано в аренду предприятиям общественного питания и увеселительным заведениям. По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, дело возбуждено на основании заявления от главы Росимущества.

Ранее сообщалось, 20 декабря 2002 года неизвестные лица подделали определение столичного арбитражного суда от имени Международного сообщества писательских союзов и передали его для регистрации права собственности на усадьбу.

По закону такие объекты культурного наследия должны находиться в собственности Российской Федерации и принадлежать общественным объединениям они не могут. Официальный представитель СКР подчеркнул, что следователи при содействии ФСБ, МВД России и специалистов-оценщиков оперативно провели обыск в комплексе зданий на Поварской улице. После проверки были изъяты соответствующие документы были изъяты.

В ближайшее время необходимая информация будет направлена в Министерство культуры России.