Московские полицейские обезвредили банду "черных риэлторов"

Сотни приезжих обращаются за помощью в агентства, заключают договор, платят комиссию, но в итоге остаются без денег и без квартиры. Юристы в подобных случаях, советуют сразу же обращаться в правоохранительные органы

Столичные полицейские задержали двух мошенников, которые выдавали бомжа с вокзала за хозяина квартиры, чтобы оформить доверенность на ее продажу у нотариуса.

Задержанными оказались 28-летний приезжий из республики Коми и 35-летняя жительница Оренбургской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Преступники собирались оформить у нотариуса доверенность на продажу квартиры в доме на улице Лескова. Для этого они похитили паспорт у владельца недвижимости, затем на одном из вокзалов Москвы нашли бездомного, который был внешне очень похож на хозяина жилья, и пришли с ним на оформление сделки. Нотариус не обнаружил подмены, так как сходство бомжа с человеком на фотографии было поразительным.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере".

Полиция ведет розыск остальных членов преступной группы.