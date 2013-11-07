Россия направила Камбодже запрос о выдаче Сергея Полонского

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия направила Камбодже официальный запрос о выдаче бизнесмена Сергея Полонского, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

"После изучения соответствующих материалов в октябре в компетентные органы Камбоджи был направлен запрос о выдаче гражданина РФ Сергея Полонского в Россию для привлечения к уголовной ответственности", - цитирует сообщение Генпрокуратуры РИА Новости.

Напомним, в России Полонского обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля". Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков около 5,7 миллиардов рублей, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.