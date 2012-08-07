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Происшествия

07 августа 2012, 18:20

Экс-чиновник Пенсионного фонда обвиняется в мошенничестве

мошенничество чиновники Пенсионный фонд суды

ИТАР-ТАСС

Завершено следствие по делу в отношении бывшего заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Москве и Московской Артура Мадатова. Он обвиняется в двух эпизодах мошенничества.

По данным следствия, с 2004 по 2006 год Мадатов вместе с директором ООО «Грант-элементСтрой» Владимиром Поповым провернул операцию по хищению средств Пенсионного фонда. Деньги были выделены на ремонт Солнечногорского дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего мошенникам удалось похитить более 15 миллионов рублей.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ, инициатором преступлений был Мадатов, он лично подписывал ложные акты проверок, а также получил основную часть похищенного.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Второй фигурант уголовного разбирательства Владимир Попов осужден в феврале 2011 года на 5,5 лет лишения свободы условно со штрафом 500 тысяч рублей.

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