"Коммерсантъ": вторник, 7 августа 2012 года

Прогноз высокой отточности

Минэкономики до конца года не ждет притока капитала в Россию

Минэкономики больше не ожидает возобновления во втором полугодии 2012 года притока капитала в Россию: замглавы ведомства Андрей Клепач вчера объявил, что ведомство в ближайшее время пересмотрит годовую оценку оттока капитала с текущих $15–25 млрд до ориентировочно $50 млрд. Отток первого полугодия составил $43 млрд. Впрочем, теперь он указывает не столько на конъюнктурные проблемы иностранных инвесторов, сколько на фундаментальные проблемы с инвестированием в России как иностранных, так и российских компаний.

Дмитрий Бутрин, Олег Сапожков, "Ъ"

Война и мир всему голова

Основой стратегического планирования в РФ станут вопросы национальной безопасности

Минэкономики опубликовало вторую версию законопроекта "О государственном стратегическом планировании" - первая версия в конце 2011 года под давлением Совета безопасности была отправлена на доработку. Документ делает главным документом планирования в РФ еще не существующий 30-летний стратегический прогноз, в котором будут комплексно предсказаны как социально-экономические риски и вызовы развития страны, так и риски национальной безопасности. В этом виде система обрела стройность и потеряла остатки здравого смысла: риски долгосрочного прогнозирования, резко растущие с горизонтом планирования, заложены теперь в основу и транслируются на все уровни документов "нового госплана".

Юрий Барсуков, Дмитрий Бутрин, "Ъ"



Суд Крымска затопили иски

Обращения за материальной помощью могут быть расценены как мошенничество

Крымский районный суд не справляется с валом исков от людей, претендующих на выплаты из бюджета, которые положены пострадавшим от наводнения. Всего поступили заявления почти от 5 тыс. семей из Крымска, которые не имеют постоянной регистрации в городе. Суд удовлетворил более 3 тыс. из них, остальные будут рассматриваться более подробно: в суде говорят, что в последнее время участились необоснованные обращения, часть которых может быть расценена как мошенничество. Следственные органы уже начали проверку таких обращений.

Анна Перова, "Ъ"

"МегаФон" занял олимпийскую высоту

Остальным операторам не хватает базовых станций в Сочи

Сотовые операторы жалуются, что не могут устанавливать базовые станции на олимпийских объектах в Сочи. Это, по их мнению, может привести к проблемам со связью во время предстоящей Олимпиады для их абонентов, которые будут вынуждены пользоваться национальным роумингом. Проблем с установкой оборудования нет только у "МегаФона", официального телекоммуникационного партнера Сочи-2014. Оператор утверждает, что к неприятностям конкурентов никакого отношения не имеет.

Анна Балашова, Халиль Аминов, "Ъ"

Сирийцам не хватает места за границей

Беженцы становятся проблемой не только для соседних стран, но и для Европы

Массовый наплыв сирийских беженцев превращается в серьезную проблему для соседних государств — не только из-за нехватки средств для их содержания, но и из-за опасений импортировать вместе с беженцами революцию. В итоге соседи Сирии все больше говорят о закрытии границ. Если это произойдет, сирийцам придется искать новые маршруты для бегства, главным из которых станет европейский. В ЕС уже бьют тревогу, опасаясь повторения массовой иммиграции по ливийскому сценарию. А Еврокомиссия пообещала соседям Сирии удвоить выплаты на нужды беженцев с €20 млн до €40 млн.

Ольга Кузнецова, "Ъ"

Премьер Сирии сбежал с поста

На сторону оппозиции перешел глава правительства

Правящий в Сирии режим стремительно теряет сторонников. Вчера стало известно о том, что глава правительства страны Рияд Хиджаб вместе с семьей бежал в Иорданию, объявив об отречении от "режима убийств и террора" и вступлении в ряды «солдат революции». Растет число дезертиров и среди высокопоставленных военных. А это значит, что вариантов для кадровых маневров у Башара Асада становится все меньше.

Павел Тарасенко, "Ъ"

Чистая мистика

"Михаил Шварцман. Мастер. Школа. Ученики" в Государственном центре современного искусства

Из Русского музея в Москву переехала ретроспектива школы одного из самых значительных и недооцененных художников эпохи застоя. Переехала, надо сказать, с потерями: вместо 50 произведений до столицы доехало чуть меньше 20. Рассказывает Валентин Дьяконов.