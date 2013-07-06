Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля 2013, 11:49

Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья задержали во Франции

Алексей Кузнецов. Фото: vesti.ru

Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова задержали во Франции по запросу российских правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД России.

Первый заместитель председателя правительства Московской области, министр финансов Кузнецов находился в международном розыске с ноября 2012 года по подозрению в преступлениях, предусмотренных статьями "Мошенничество", "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления" и "Растрата".

При задержании у экс-министра обнаружили несколько поддельных паспортов.

Его по подозревают в совершении преступления в сфере жилищно-комунального хозяйства Московской области, в результате чего бюджету области приченен был ущерб на сумму более 3,5 млрд рублей.
Решается вопрос об экстрадиции Кузнецова в Россию, отметили в ведомстве.

Сайты по теме


мошенничество Правительство Московской области следствие задержания Алексей Кузнецов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика