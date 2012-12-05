Как обезопасить себя от угона автомобиля

Фото: ИТАР-ТАСС

По данным столичной полиции, за 10 месяцев 2012 года в столичном регионе угнали 9531 автомобиль, то есть по 31 машине в день. Раскрыто угонов – 522, что составляет 18% от общего числа краж.

Начальник отдела по борьбе с криминальным автобизнесом ГУ МВД России по Москве Андрей Баранов рассказал, какими методами пользуются автоворы и как себя обезопасить от кражи машины.

Способ первый: считывание электронного ключа.

Преступник находится рядом с водителем, когда тот запирает дверь машины электронным ключом. Сканер вора записывает сигнал и потом его повторяет.

Профилактика: использовать механические противоугонные средства (замок капота, замок рулевого вала, скрытые кнопки).

Способ второй: кража с открытым доступом к машине.

Водитель оставляет автомобиль в свободном доступе (на мойке, шиномонтаже, в сервисном центре). Преступник, пользуясь доступом к узлам и агрегатам автомобиля, может поменять замок зажигания или разблокировать противоугонную охранную систему, чем впоследствии и воспользуется.

Профилактика: не упускать свой автомобиль из виду, пользоваться проверенными сервисами, установить нестандартное противоугонное средство.

Способ третий: кража ключей в общественных местах.

Автовор вычисляет жертву и вытаскивает ключи из кармана. Чаще всего это происходит в торговых центрах, где большие парковки.

Профилактика: полиция рекомендует быть предельно внимательным и не давать вору повода для кражи.

Способ четвертый: угон от гаража.

Чаще это происходит зимой: автолюбитель выкатил машину из гаража, оставил ключи в замке зажигания и вышел закрывать ворота. Поджидавший преступник в этот момент садится в машину и уезжает.

Профилактика: не оставлять машину без присмотра.

Способ пятый: кража при покупке автомобиля.

Угонщик под видом покупателя машины просит у продавца проверить ходовые качества. В момент, когда владелец пересаживается с водительского сиденья на пассажирское, преступник садиться за руль и уезжает.

Профилактика: не продавать автомобиль в одиночку и не оставлять покупателя в машине одного.

Способ шестой: мошенничество при продаже автомобиля.

Покупатель находит автомобиль дешевле, чем в среднем по рынку. Мошенник, представившись продавцом, предлагает еще снизить цену, но если договор будет оформлен на месте. Для этого вызывается "юрист", который и готовит договор купли-продажи. Автомобиль, как правило, снят с учета, причем в другом регионе России.

При постановке на учет в ГАИ обнаруживается, что машина числится в угоне, а все документы – паспортные данные продавца, ПТС, техпаспорт, договор – поддельные.

Профилактика: в момент покупки позвонить в отделение ГИБДД и узнать, действительно ли машина снималась с учета. Если есть возможность, то до заключения договора узнать в полиции, не числится ли этот автомобиль в угоне (для этого, кроме номеров, необходимо знать еще и номер кузова).

Отдельным видом стоит седьмой способ: разбойное нападение на автовладельца.

Грабители, как правило, приезжают из других регионов России. Их главная цель – дорогой автомобиль, в котором будет только водитель. Далее схемы разнообразны: преступники останавливают машину на дороге; ждут, когда автомобиль остановится у подъезда или магазина или встречают водителя, когда он только направляется к машине. Затем они или садятся в автомобиль вместе с владельцем, или просто забирают ключи, угрожая оружием.

Профилактика: всегда изнутри закрывать двери автомобиля и обращать внимание на подозрительных людей на парковках, стоянках и у подъездов.

Подводя итог, можно выделить восьмой способ, связанный с угоном косвенно: гарантия "возврата" машины за вознаграждение.

Мошенники, получив информацию из интернета, объявлений или от информаторов в полиции об угоне, сообщают владельцу машины, что готовы вернуть транспорт за определенную сумму. Разумеется, они просят не подавать заявление в полицию.

Если потерпевший соглашается, они просят всю сумму авансом (чаще всего по безналичному расчету). Как только преступник получает деньги, он меняет номер телефона, и найти его очень сложно.

Профилактика: не доверять подобным сообщениям и всегда общаться в соответствующие органы.

Столичная полиция напоминает: при соблюдении этих правил риск угона Вашего автомобиля значительно снизится.