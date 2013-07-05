Гоcдума приняла закон о борьбе с SMS-мошенничеством

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Государственной Думы приняли закон, направленный на борьбу с SMS-мошенничеством. Также был принят закон о совершенствовании системы услуг связи.

Согласно тексту законопроекта, операторы сотовой связи не смогут подключить абоненту платную SMS-услугу без его согласия. Для таких операций нужно будет создать отдельный лицевой счет, предназначенный именно для таких услуг. При этом он будет ограничен остатком на лицевом счету абонента.

Как сказал зампред Госдумы Сергей Железняк, "Закон защитит от мошенников и сохранит средства россиян на счетах мобильных телефонов".

Второй закон призван наладить ситуацию с доступом к телефонной связи и сети Интернет во всех населенных пунктах России, сообщается на официальном сайте Госдумы.

"На сегодняшний день предоставление услуг связи осуществляется только с использованием таксофонов и пунктов коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - отметил заместитель председателя.

Также закон меняет порядок расходования средств резерва универсального обслуживания, перенаправляя финансирование существующих и строящихся точек связи.

В первом чтении закон был принят 2 июля. Еще один пункт поправок, озвученный в Госдуме - обязательное информирование абонента о стоимости услуг и ее краткое описание.