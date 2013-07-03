Полиция провела обыски в рамках дела о фальшивых банковских гарантиях

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Полицейские провели обыски в рамках расследования дела о мошенничестве с банковскими гарантиями. В офисе московской компании были изъяты документы, вызывающие сомнение в подлинности, и их электронные заготовки.

По данным следствия, фирма помогала участникам и победителям конкурсов на госзаказы. При этом большинству из них предлагались фальшивые банковские гарантии, которые впоследствии были представлены в государственные и муниципальные органы.

На сегодня установлено не менее 200 фактов сбыта поддельных бумаг на сумму более 300 миллионов рублей. Среди них: гарантии крупнейших банков России - ОАО Банк "Открытие", ЗАО "Глобэкс", ООО "РегионИнвестБанк", ООО "Трансинвестбанк" и других, сообщает пресс-служба подмосковного ГУ МВД.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все фигуранты уголовного дела и лица, пострадавшие от их действий.