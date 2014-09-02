Подмосковный риелтор подозревается в мошенничестве на полтора миллиона рублей

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В подмосковном Орехово-Зуево возбудили уголовное дело о квартирном мошенничестве на 1,4 миллиона рублей. Подозреваемым стал риелтор, который предоставил властям фальшивые документы на наследование квартир, передает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В прокуратуру с просьбой проверить подлинность документов обратился местный нотариус. В ходе проверки выяснилось, что один из городских риелторов получил информацию о смерти двух одиноких горожан. По закону, квартиры должны были перейти в собственность города, потому что у умерших не было наследников. Однако мужчина предоставил ложные документы о его праве на наследство по завещанию.

На момент проверки право собственности успели оформить только на одну квартиру. Тем не менее, город уже понес убытки на сумму более миллиона рублей.

В отношении риелтора возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.