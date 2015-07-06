Морского котика из Красной книги заперли в контактном зоопарке столицы

Фото: ТАСС/В. Титов

Редкого морского котика из Красной книги содержали в ненадлежащих условиях в контактном зоопарке "Зверушки, как игрушки" одного из московских торговых центров, сообщается на сайте центра защиты животных "ВИТА". После протестов зоозащитников и посетителей животное пообещали передать большому стационарному зоопарку.

Морской котик в контактном зоопарке содержится с нарушением всех санитарных, эпидемиологических и ветеринарных норм. Так, в Московском зоопарке для морских котиков построены огромные бассейны с морской водой под открытым небом.

Морские котики – привередливые животные, течение семи месяцев, когда они не размножаются, могут не выходить из воды. А в контактном зоопарке котик содержится практически в луже, а посетители могут делать с ним все, что захотят. Из-за этого у животного огромный стресс, он ведет себя очень агрессивно.

"Если говорить о законодательном регулировании, то его пока нет. Мы в мае разрабатывали концепцию законопроекта об охране диких животных. Там было предложение внести главу и по контактным зоопаркам", – отметила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Однако пока нет регулирующего закона, разрешения на размещение таких зверинцев в местах, где это категорически запрещено, продолжают выдавать.

В свою очередь генеральный директор зоопарка Константин Тощаков сообщил Агентству "Москва", что морской котик содержится надлежащим образом и вскоре переедет в большой бассейн. "Морской котик у нас находится на передержке, созданы все необходимые условия для его содержания, вскоре он переедет – для него строят бассейн водоизмещением 13 тонн на "Коломенской". Помещение, оборудование, фильтры, вода – все будет соответствовать всем нормам", – подчеркнул Тощаков.

Он также добавил, что содержание в зоопарке краснокнижных животных не запрещается при условии, что у зоопарка имеются все необходимые документы. "Прокуратура у нас уже была и не раз, нарушений в содержании животных они не обнаружили", – резюмировал директор контактного зоопарка.