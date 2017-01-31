Фестивали варенья и мороженого могут объединить

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Фестивали варенья и мороженого планируют объединить в единое летнее мероприятие. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк, передает корреспондент m24.ru.

Площадки со сладостями совместят. Объединенный фестиваль пройдет в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" в 2016 году закрывал летнюю программу уличных праздников. В нем приняли участие 300 производителей из 15 стран, включая Китай, Марокко, Сербию и Грецию, а также 35 российских регионов. Горожане могли попробовать и приобрести 200 сортов варенья и 50 сортов меда. Фестиваль посетили около восьми миллионов человек, они купили порядка 200 тонн сладостей.

Праздник "Московское мороженое" посетили свыше пяти миллионов человек, в том числе порядка двух миллионов детей. Было продано 95 тонн и более 150 видов мороженого.