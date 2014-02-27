ЦБ выпустит сто миллионов монет с новым знаком рубля

Фото: M24.ru

Центробанк России изготовит сто миллионов монет с новым символом рубля в течение этого года. Номинал новых монет составит один рубль, сообщается на официальном сайте Банка России.

Материалом для изготовления новых монет послужит сталь с гальваническим покрытием из никеля.

Напомним, 11 декабря совет директоров ЦБ РФ утвердил новое графическое изображение рубля. В качестве символа выбрали знак перечеркнутой буквы "Р".

В начале ноября прошлого года ЦБ представил на голосование общественности пять вариантов нового изображения знака "рубль". В опросе приняли участие около 280 тысяч человек, он проводился с 5 ноября по 5 декабря.

Вопрос смены графического символа российской валюты обсуждался еще в 2007 году.

Один из создателей символа рубля, основатель компании "ПараТайп" (занимается изготовлением шрифтов) Эмиль Якупов скончался накануне в Москве.