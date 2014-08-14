Товары для диабетиков и БАДы исключат из списка запрещенных к ввозу

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В список товаров, которые будут исключены из перечня продовольствия, попавшего под санкции, войдут продукты для диабетиков, биологические активные добавки и ряд других, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам заседания в правительстве.

Так, в список точно попадут безлактозное молоко, товары для диабетиков, аллергиков, ряд пищевых добавок, а также некоторые виды товаров, необходимых для поддержания конкурентоспособности отечественной промышленности, такие, как семена ряда сельскохозяйственных культур. Дворкович допустил, что исключение будет сделано и для спортивного питания, пишет МИА "Россия сегодня".

Поручение подготовить список исключений было дано Минсельхозу. По словам вице-премьера, изменения в перечень могут быть внесены уже в ближайшие дни после одобрения президентом и премьер-министром.

Дворкович добавил, что российский ритейл успешно справляется с поиском альтернативных поставщиков продовольствия вместо товаров, попавших под санкции. В частности, основные сети за неделю нашли замену по половине позиций.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.