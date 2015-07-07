Фото: m24.ru/Александр Авилов

Во вторник завершился молодежный саммит БРИКС, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы. Саммит проходил в Москве и Казани с 1 по 7 июля.

БРИКС – это объединение пяти стран – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Основано оно было в июне 2006 года. 1 апреля текущего года председательство в БРИКС перешло к России.

В течение недели мероприятие объединило более 300 делегатов: молодых лидеров, парламентариев, предпринимателей, инженеров, инноваторов, общественных деятелей.

Каждая делегация в качестве домашнего задания разработала предложения, которые бы оказались способны дополнить сотрудничество в рамках объединения БРИКС и решить стоящие перед каждой из пяти стран конкретные проблемы.

В ходе сессии прозвучал ряд предложений по укреплению сотрудничества стран в сферах политики, экономики, образования, культуры, науки, информационного обмена.

Предложения, высказанные в ходе молодежного саммита будут представлены главам стран содружества в ходе встречи в Уфе.