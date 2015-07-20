На заводе под Брестом молния уничтожила 110 тонн спирта

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

На спиртзаводе под Брестом молния вызвала пожар, уничтоживший 110 тонн спирта, передает "Интерфакс".

Пламя вспыхнуло в ночь на 20 июля, загорелся склад 1954 года постройки. Там были пять емкостей для хранения спирта: две цистерны по 60 тонн, две цистерны по 50 тонн и одна цистерна на 80 тонн.

В двух цистернах на 60 тонн было 110 тонн спирта, остальные были пустыми.

Добавим, что в Белоруссии литр этилового спирта стоит 800 местных рублей, следовательно, стоимость уничтоженной партии можно оценить приблизительно в 88 миллионов рублей или 320 тысяч в пересчете на российскую валюту.