Мобильные медкомплексы будут работать в двух поселениях Новой Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Мобильные медицинские комплексы на ближайшей неделе будут работать в поселениях Остафьево и Внуковское. Об этом сообщил и.о. главы департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.

С 8 по 11 сентября комплексы будут оказывать медицинскую помощь людям в поселении Остафьево по адресу: улица Дорожная, дом 5. С 12 по 14 сентября мобильные поликлиники будут работать у Внуковской больницы в поселении Внуковское, сообщает "Интерфакс".

Время работы комплексов - с 9.00 до 14.00.

По словам Голухова, мобильные поликлиники уже прекрасно зарекомендовали себя, с их помощью была оказана помощь более чем 30 тысячам москвичей.

На данный момент столичный департамент здравоохранения располагает двумя подобными автомобилями, оснащенными по последнему слову техники. Всего планируется закупить 5 передвижных комплексов оказания медицинской помощи. Использовать их будут в Новой Москве, где медицинские учреждения пока еще недостаточно укомплектованы специалистами.