Tele2 отметил годовщину с момента запуска в Москве

Фото предоставлено пресс-службой

За год работы в столичном регионе оператор мобильной связи Tele2 обеспечил качественное покрытие территории, где проживают 97 процентов населения Москвы и области, сообщили m24.ru в пресс-службе компании.

В настоящее время оператор обеспечил устойчивый сигнал вдоль крупнейших дорог и трасс в столице и области, в центре города и спальных районах, а также на территории всех аэропортов и вокзалов, спортивных, торговых и бизнес-центров. Сейчас услуги компании доступны на 35 станциях московского метро (20 подземных и 15 наземных) и по всему маршруту Московского центрального кольца.

Общее количество точек продаж оператора в Московском регионе за прошедший год увеличилось в 1,5 раза и уже превышает 16 тысяч. Кроме того, компания развивает сервис онлайн-продаж. В этом году Tele2 запустила бесплатную курьерскую доставку по всей Московской области.

В честь годовщины запуска сети в столичном регионе компания подготовила праздничную программу с сюрпризами и подарками. Первым из них стал новый тарифный план "Говорит Москва" с безлимитными звонками на мобильные и городские номера всех операторов региона. А с 21 по 23 октября посетителей интернет-магазина и салонов связи ждут сюрпризы: при подключении к тарифным планам "Говорит Москва", "Очень черный", "Самый черный" и "Сверхчерный" каждый абонент получит билет с открытой датой в один из кинотеатров столицы.

"Первый год работы Tele2 в Москве был насыщенным и плодотворным: мы предлагали москвичам выгодные цены на связь, запускали интересные проекты и акции, открывали удобные точки продаж, строили базовые станции и улучшали качество связи – чтобы каждый из наших клиентов мог всегда оставаться на связи и пользоваться скоростным интернетом. За это время нам удалось заслужить доверие москвичей благодаря простой и честной тарифной политике, высокому уровню абонентского обслуживания и надежной качественной связи. Мы хотим сказать нашим клиентам спасибо за то, что они выбрали Tele2 и остаются с нами. А мы, в свою очередь, будем прислушиваться к пожеланиям абонентов, продолжим предлагать пользователям качественные услуги связи по доступным ценам и отличный сервис", – отметил директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Стоит также отметить, что москвичи являются активными пользователями мобильного интернета: среднесуточный объем передачи данных в сети Tele2 превышает 140 терабайт. Причем трафик в сети 4G растет быстрее, чем в 3G, что говорит о высокой доле проникновения смартфонов с поддержкой LTE среди абонентов Tele2 Московского региона и высоком качестве связи четвертого поколения в столице.