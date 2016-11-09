Бесплатный сотовый оператор "Атлас" появился в Москве

Фото: m24.ru/Иван Носатов

Бесплатный сотовый оператор "Атлас" начал работу в Москве, сообщил основатель проекта, управляющий партнер фонда Russian Ventures Евгений Гордеев.

C 7 ноября "Атлас" начал развозить SIM-карты по Москве. "Столица стала первым городом, где мы выполняем свои обещания перед очередью в почти 120 тысяч зарегистрированных пользователей. Дальше – Питер, Казань, Екатеринбург и так далее", – написал он в Facebook.

Ежемесячно абонент сети будет получать один пакет связи бесплатно, а остальные сможет активировать за виртуальную валюту – атласы. Получить атласы пользователи могут за счет акций от партнеров мобильного оператора, среди которых – AliExpress, Booking, Aviasales, MediaMarkt, "Яндекс" и Mail.ru. При нехватке атласов пакеты можно будет активировать за деньги.

Первое время "Атлас" работает только в формате 3G. Кроме того, у оператора, скорее всего, не будет безлимитного интернета.