Госдума может разрешить абонентам менять "прописку" SIM-карт

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В России могут разрешить смену "прописки" региона sim-карты по требованию владельца номера. Об этом m24.ru рассказал первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Владимир Крупенников. Он отметил, что инициатива о смене региона sim-карты может вызвать недовольство операторов связи, но будет несомненно полезна для граждан, которые по тем или иным причинам меняют регион проживания.

Другой первый зампред комитета Вадим Деньгин отметил, что профильный комитет нижней палаты парламента может рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. В Федеральном агентстве связи считают, что затраты на техническую часть перекроют все возможные плюсы проекта.

"Этот вопрос необходимо обсудить с операторами мобильной связи, чтобы понять техническую сторону реализации проекта. В целом эта инициатива полезная, для пользователей было бы удобно сохранить свой номер при переезде в другой регион", – сказал Крупенников.

Другой первый заместитель председателя комитета Госдумы по связи Вадим Деньгин отметил, что парламентарии могут рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании профильного комитета. "Можно организовать рабочую группу по этой инициативе. И если мы увидим, что она набирает обороты, что тематика интересует граждан, можно будет найти решение вопроса. При этом необходимо выслушать мнение операторов связи и узнать, какие варианты они готовы предложить со своей стороны", – подчеркнул парламентарий.

Советник руководителя Федерального агентства связи Владимир Калинин отметил, что с технической точки зрения сделать перенос "прописки" sim-карты из одного региона в другой можно. Но это потребует огромных финансовых затрат.

"Сегодня в каждом регионе есть коммутатор мобильной связи, который перенаправляет сигналы и соединяет абонентов. Объем памяти у каждого коммутатора конечен и уже заполнен лимитом номеров, которые выделены на регион. Сверх этой нормы в него ничего прописать нельзя, поэтому для реализации инициативы нужно будет построить большой всероссийский коммутатор", – пояснил он.

На сегодняшний день в России действует система мобильной связи, при которой sim-карта может связаться с другим абонентом только через коммутатор "родного" региона. То есть сигнал с мобильного телефона человека сначала идет на коммутатор того региона, где была куплена sim-карта, а затем уже отправляется к другому абоненту. Если пользователь уехал далеко от дома, то сигнал проходит через коммутаторы каждого региона, которые расположены на пути к "домашнему". За передачу данных между регионами взимается плата – роуминг . Чем больше коммутаторов в цепи, тем дороже получается звонок. При смене региона проживания у абонента есть два варианта: подключить роуминг, либо приобрести "местную" sim-карту. В первом случае, можно сохранить свой прежний номер, однако придется переплачивать за услуги связи. Во втором же пользователь столкнется с необходимостью оповестить всех знакомых, родственников и рабочих партнеров о смене номера, что связано с определенными неудобствами.



Пресс-секретарь "Билайна" Анна Айбашева сказала m24.ru, что привязка sim-карт к региону делается для того, чтобы снизить нагрузку на сеть и повысить качество связи. "По сути sim-карта это модуль памяти с информацией. Он действительно регистрируется в определенном регионе, но это делается для того, чтобы сократить нагрузки на сеть связи и повысить качество обслуживания. То есть при изменении "прописки" sim-карты такой абонент может столкнуться с ухудшением качества связи", – подчеркнула она.

Руководитель пресс-службы "МегаФона" Юлия Дорохина рассказала, что перед принятием решения, нужно рассмотреть все стороны вопроса. "Инициатива требует тщательного изучения в части вопросов государственного администрирования процедур и оценки затрат на техническую реализацию", – пояснила она.

В пресс-службе МТС воздержались от комментариев, сославшись на необходимость более детального изучения инициативы.

Создание сервиса, который позволит изменять "прописку" sim-карты неизбежно приведет к повышению цен на услуги связи, считает президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский. "Во-первых, нужно будет модернизировать техническую часть, закупать новое оборудование. Во-вторых, потребуется доработка программного обеспечения. И, в-третьих, нужны люди, которые все это будут делать – поэтому потребуется расширять штат сотрудников. В конечном итоге, все эти затраты лягут на плечи абонентов через удорожание тарифов", – пояснил эксперт.

Директор автономной некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин уверен, что необходимость таких изменений в сфере мобильной связи назрела давно.

"Прописки" sim-карт не должно быть как таковой. Жесткая привязка номера к определенному регионе – это совершенно излишний барьер. Россия – единая страна с единым информационным полем. Свобода перемещения гражданина по территории государства не должна быть ограничена преградами для мобильной связи", – заключил собеседник m24.ru.

Напомним, в конце сентября столичные власти открыли "горячую линию" по вопросам безопасности мобильной связи. Операторы службы развеют страхи об электромагнитном излучении оборудования связи, объяснят законодательные основы размещения станций, а также дадут консультацию по работе надзорных органов и помогут найти контакты нужного ведомства.