26 февраля 2014, 20:43

Общество

Пять тысяч москвичей воспользовались услугой "санаторий на дому"

Фото: ИТАР-ТАСС

Услугой "санаторий на дому" воспользовались пять тысяч москвичей, сообщил глава департамента соцзащиты населения столицы Владимир Петросян.

По его словам, суть услуги заключается в том, что специалисты выезжают на дом к людям, которые не мобильны в силу возраста или заболеваний.

Как передает Агентство "Москва", всего в 2014 году адресную социальную помощь получат 300 тысяч москвичей, среди них - малообеспеченные многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, участники обороны и жители блокадного Ленинграда, одинокие пенсионеры 55–57 лет и несовершеннолетние узники фашизма.

На социальные выплаты населения в московском бюджете предусмотрено 153,5 млрд рублей.

