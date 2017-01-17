Столичные центры госуслуг зарегистрировали рождение 94 тысяч малышей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Столичные центры госуслуг "Мои документы" зарегистрировали рождение 94 тысяч москвичей с начала пилотного проекта в мае 2015 года, сообщает пресс-служба организации.
С прошлого лета сервис работает во всех офисах – специалисты оформляют все документы на новорожденных, многодетных семей, при смене фамилии или вступлении в наследство за один визит, и выдают весь комплект в удобных фирменных папках.
Вместе с тем, в центрах "Мои документы" можно зарегистрировать смерть или установить отцовство. Все офисы работают в ритме мегаполиса – с 8 утра до 8 вечера без перерывов на обед и выходных.
