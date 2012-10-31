Организаторы "Русского марша" просят власти изменить маршрут шествия

Фото: ИТАР-ТАСС

Организаторы "Русского марша" просят власти столицы скорректировать маршрут шествия, поскольку опасаются давки. По мнению организаторов, давка может возникнуть из-за большого количества строек в центре города.

"У нас очень большие опасения, что кто-то пострадает и нас обвинят, что мы устроили кровавый "Русский марш", поэтому прошу МВД и правительство Москвы серьезно отнестись к данной акции", - заявил "Интерфаксу" лидер объединения "Русские" Дмитрий Демушкин.

Согласно заявке, шествие пройдет по Кадашевской, Якиманской и Крымской набережным, а завершится митингом у Центрального дома художника.

По словам Демушкина, на пути следования маршрута присутствует большое количество строек, из-за которых может возникнуть давка. Лидер националистов заявил, что обратился с просьбой скорректировать маршрут "Русского марша" к руководству ГУВД, но правоохранители не пошли навстречу его пожеланиям.

"Мы попросили огородить набережную, чтобы люди не упали в воду, ведь там в самом узком месте парапет всего лишь по пояс, и там должно пройти огромное количество людей", - заявил Демушкин.

Планируется, что в шествии примут участие около 10 тысяч человек.

Отметим, что изначально националисты собирались провести сразу два "Русских марша". Первый из них должен был пройти в центре города, а второй - в Люблино. Оба "Марша" были санкционированы властями столицы. В ходе обсуждений националисты решили отказаться от проведения шествия в Люблино.

По словам организаторов акции, маршрут "Русского марша" в Люблино и длиннее, и удобнее, но они захотели "вырваться из резервации".