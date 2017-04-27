Форма поиска по сайту

27 апреля 2017, 14:29

Политика

Французская молодежь вышла на митинги против обоих кандидатов в президенты

Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman

Французская молодежь вышла на митинги против обоих кандидатов в президенты – Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, сообщает AFP.

Акции протеста прошли в 20 учебных заведениях, четыре из которых оказались перекрыты полностью, еще шесть – частично. Спустя два с половиной часа после начала волнения удалось прекратить.

В прошлое воскресенье состоялся первый тур голосования за нового президента Франции. Победителями оказались глава "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон.

Второй тур голосования состоится 7 мая.

митинги Франция выборы президента чп жизнь в мире

