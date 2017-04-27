Фото: ТАСС/Zuma/Joel Goodman
Французская молодежь вышла на митинги против обоих кандидатов в президенты – Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, сообщает AFP.
Акции протеста прошли в 20 учебных заведениях, четыре из которых оказались перекрыты полностью, еще шесть – частично. Спустя два с половиной часа после начала волнения удалось прекратить.
[html]
#FrenchElections - Protest against Le Pen and Macron takes place in Paris— Ruptly (@Ruptly) 27 апреля 2017 г.
LIVE NOW: https://t.co/uV47DTSSN4 pic.twitter.com/HCrCsDFaL7
[/html]
В прошлое воскресенье состоялся первый тур голосования за нового президента Франции. Победителями оказались глава "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон.
Второй тур голосования состоится 7 мая.