Участники незаконного митинга в ЦАО мешают проезду транспорта – МВД

Участники митинга у здания Замоскворецкого суда нарушают общественный порядок и мешают проезду транспорта, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

"Несмотря на неоднократные предупреждения полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, некоторые собравшиеся предприняли соответствующие попытки и выходили на проезжую часть", - заявили в ГУ МВД.

Ранее около 100 человек задержали за нарушение общественного порядка у Замоскворецкого суда, где в тот момент проходило оглашение приговора восьмерым обвиняемым в организации беспорядков на Болотной площади.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 человек были задержаны. В результате беспорядков пострадали 29 сотрудников полиции.

Главное следственное управление СК РФ по Москве в тот же день возбудило уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). В рамках этого дела были задержаны 13 человек. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

В связи с амнистией в честь 20-летия принятия Конституции дело в отношении четверых участников процесса было прекращено. 19 декабря вышли на свободу Владимир Акименков, Мария Баронова, Леонид Ковязин и Николай Кавказский.