От горящих автопокрышек митингующих загорелся дом в центре Киева

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре Киева в жилом доме на улице Грушевского случился пожар. Огонь перекинулся на здание после того, как митингующие подожгли автомобильные покрышки. На данный момент дом потушили, но активисты продолжают жечь шины и возводить баррикады.

По данным лидеров оппозиции, силовики готовят штурм Майдана. Локальные стычки между демонстрантами и силами правопорядка не прекращаются.

Уже подтверждена гибель двоих человек. Один из них упал с колоннады стадиона "Динамо", а другой был найден с огнестрельными ранениями и скончался в больнице.

С воскресенья в ходе беспорядков пострадало более ста оппозиционеров и почти двести сотрудников милиции.