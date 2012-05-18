Обзор московской прессы: 18 мая

На книгоиздательском рынке готовится крупнейшая в его истории сделка: как стало известно "Ъ", издательство "Эксмо" собирается поглотить основного конкурента - группу АСТ. Операция может оцениваться в $400 млн без учета недавно предъявленных АСТ налоговых претензий более чем на $190 млн. Покупка позволит "Эксмо" увеличить долю на рынке почти вдвое, до 20%. "КоммерсантЪ"

Оппозиционным членам Пресненского муниципального собрания вчера не удалось, как они рассчитывали, организационно поддержать уличные протесты в Москве. Местные депутаты намеревались перенести оппозиционный лагерь с "Баррикадной" на Тверской бульвар и придать ему статус фестиваля, тем самым легализовав "гулянья" протестующих в столице. Но необходимый для принятия решения кворум помешали собрать коммунисты и единороссы: первые покинули заседание во время перерыва, а вторые вовсе на него не приехали. Сам лагерь вчера вновь пытались разогнать полицейские. "КоммерсантЪ"

Губернатор области Сергей Шойгу представил на согласование депутатам областного парламента кандидатуры двух вице-губернаторов, один из которых одновременно будет еще и председателем правительства, а также четырех зампредов. Все четыре думские фракции - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", единогласно поддержали предложение Шойгу. Депутаты сошлись на том, что в областное правительство приходят люди высокопрофессиональные, с хорошим жизненным опытом и здоровыми амбициями. Сам же губернатор охарактеризовал новых членов правительства так: "Мы собираем молодую, дерзкую и работоспособную команду, которой под силу решать сложные задачи по дальнейшему развитию Московской области". "РГ"

В Москве открылся IV Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. Почти из четырехсот кандидатов, приславших заявки и видеозаписи в Центр оперного пения Галины Вишневской, комиссия отобрала самых достойных. Участниками IV конкурса стали 38 певцов из России, Грузии, Молдовы, Китая и Франции. "РГ"