Обзор московских газет: 16 мая

Выплата зарплаты наличными может быть запрещена, а на магазины может быть возложена обязанность устанавливать карточные терминалы. Такие поправки обсуждают в Минфине, сообщают "Ведомости".

На присоединяемых к Москве территориях разработают инновационную систему сбора и утилизации мусора. Об этом сообщил Александр Орлов, начальник отдела промышленной переработки отходов производства и потребления департамента ЖКХ. Источники, близкие к новому губернатору Подмосковья, подтвердили, что Сергей Шойгу считает проблему сбора мусора едва ли не самой серьезной в регионе и намерен ее решать совместно с московской мэрией. Эксперты полагают, что в любом случае создание необходимых условий обойдется региону в миллиарды рублей, пишут "Известия".

Климатические особенности этой весны спровоцировали рост заболеваемости аллергией на цветение растений (поллиноз) в Москве. Город охватила самая сильная за последние несколько десятилетий эпидемия, пишут "Московские новости". Аллергию провоцируют как сухая и теплая погода, так и урбанизация, говорят врачи и экологи. Из-за этого болезнь не только протекает в осложненной форме у тех, кто ей традиционно подвержен, но и привлекает новых больных в свои ряды.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список интерактивных сервисов в области городского хозяйства на 2012 год. Как сообщил "Известиям" источник в столичном правительстве, на развитие существующих и создание новых будет потрачено 66 млн рублей. По мнению чиновников, интерактивные сервисы на 20-30% повысят уровень участия москвичей в общественном контроле за благоустройством мегаполиса, сообщают "Известия".

Как стало известно "Ведомостям", московская мэрия уладила конфликт вокруг торгово-развлекательного центра "Европейский". За свою долю она получит почти 2,5 млрд руб. Для этого придумана схема: сначала проводится допэмиссия ОАО "Площадь Европы" (управляет "Европейским" и владеет 50 232,8 кв. м), где у Москвы 30%, а остальное - у структур Года Нисанова и Зараха Илиева. Доля города будет размыта до менее 5% и основной акционер будет обязан по закону об АО выкупить ее, рассказали в мэрии. Город получит 2,499 млрд руб.

Новые указатели улиц, выполненные в едином стиле, появятся на зданиях в Москве. Концепцию их оформления разрабатывают в настоящее время городские власти, сообщает "Московский комсомолец". Как рассказали в столичном департаменте градостроительной политики, новые указатели станут частью запланированной системы навигации по городу. Концепция оформления указателей рассчитана прежде всего на пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

Как рассказал "Московским новостям" вице-президент "Транснефти" Михаил Барков, компания обратилась в природоохранную прокуратуру Москвы с просьбой разобраться с законностью построек в заповеднике "Лосиный остров". Трубопроводной компании необходимо срочно заняться ремонтом проходящего там нефтепровода. Однако прямо над трубой, по которой сырье поступает на Московский НПЗ, обнаружились недавно построенные дачи. Любая альтернативная схема поставок приведет к росту розничных цен на топливо.

В Государственной думе готовятся поправки к законодательству, которые запретят проводить митинги тем, кто хотя бы раз нарушил профильное законодательство, пишет "КоммерсантЪ". Если проект получит силу закона, лидеры протестного движения могут потерять право на организацию санкционированных акций. Оппозиция считает санкцию "несоразмерной", а эксперты называют ее неконституционной. Однако в Госдуме не исключают, что поправки вступят в силу до 12 июня, когда оппозиция предполагает провести массовые акции протеста.

Владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев выходит из радийного бизнеса: его московские радиостанции "Просто радио" (ранее "Пионер FM"; 94,0 FM) и "Добрые песни" (94,4 FM) покупают структуры совладельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Сумма сделки может составить около $14 млн, то есть на $10 млн меньше, чем сам господин Лебедев заплатил за них четыре года назад, отмечает "КоммерсантЪ".

Московское правительство намерено привлекать для работы в лечебных учреждениях больше специалистов общего профиля, чтобы те могли покрыть выходные дни и нерабочие часы, заявил "Известиям" глава столичного департамента здравоохранения Леонид Печатников. Предполагается, что это будет сделано за счет городских доплат, повышения престижа профессии и переучивания врачей чересчур распространенных специальностей.