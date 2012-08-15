Митинг против закрытия инфекционных больниц состоялся в Москве

В Новопушкинском сквере в Москве прошел митинг против закрытия инфекционных больниц. Врачи и пациенты больниц, а также активисты партии "Яблоко" держали растяжки с лозунгами: "Закрытие инфекционных больниц – угроза эпидемий", "Руки прочь от инфекционного корпуса ГКБ №4", "Руки прочь от больницы №12".

"Москва расширяется, количество москвичей растет, поток мигрантов увеличивается, а чиновники закрывают инфекционное отделение, — возмутился заведующий приемным отделением 12 инфекционного корпуса ГКБ №4 Дмитрий Быченко. — Мы хотим донести жителям столицы, что инфекционные болезни – это опасно".

На месте больниц №№ 8 и 12 планируется открыть гостиницы, а на месте ГКБ №4 – платное отделение по уходу за неврологическими больными, говорится в пресс-релизе партии "Яблоко".