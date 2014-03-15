Движение по Страстному и Петровскому бульварам открыто

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение транспорта по Страстному и Петровскому бульварам открыто, сообщает телеканал "Москва 24".

Ожидается, что полностью движение в центре города будет открыто после 18.00 - по завершению массовых мероприятий: митингов и шествий, которые проходят в Москве 15 марта.

Ранее сообщилось, что с 11.00 закрыт для проезда Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Цветной бульвары, а также проспект Академика Сахарова, улицы Неглинная, Петровка, Охотный ряд, Рахманиновский переулок и участок Тверской улицы - от Бульварного кольца в сторону центра.

Также в связи с акциями на проспекте Сахарова и площади Революции временно изменились маршруты движения общественного транспорта.

Напомним, в центре Москвы проходят два согласованных с властями шествия - "В поддержку Крыма и против фашизма" и акция противников присоединения Крыма.

По данным правоохранительных органов, задержаны несколько участников шествия противников присоединения Крыма к России. Это граждане, которые несли флаг с символикой, имеющей отношение к третьему рейху. Других происшествий на акциях не зафиксировано.

15 марта в центре Москвы проходят несколько согласованных органами исполнительной власти митингов и шествий. С 13.00 до 15.00 в Новопушкинском сквере состоялся митинг с участием порядка тысячи человек. С 14.00 до 15.00 по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова прошли участники шествия противников присоединения Крыма к России. С 15.00 до 18.00 пройдет митинг по левой стороне проспекта Сахарова, на участке от Бульварного до Садового кольца, с заявленным количеством участников до 50 000 человек.

Также с 14.00 до 15.00 состоялось шествие по маршруту улица Неглинная – Рахмановский переулок – улица Петровка – площадь Революции. С 15.00 до 17.00 проходит митинг на площади Революции между сквером и гостиницей "Метрополь", с заявленным количеством участников до двух тысяч человек.

На массовых мероприятиях в центре Москвы порядок обеспечивают около трех тысяч полицейских, военнослужащих внутренних войск и дружинников.