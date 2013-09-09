Митинг на Болотной площади прошел спокойно - Алексей Майоров

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером 9 сентября на Болотной площади прошел согласованный митинг сторонников Алексея Навального. Мероприятие прошло без происшествий, однако организаторы превысили заявленное число участников.

Акция сторонников Алексея Навального, начавшаяся в 19.30 на Болотной площади, закончилась около 21.00. Согласно заявке организаторов, всего в ней могли участвовать 2,5 тысячи человек.Однако, по данным ГУМВД по Москве, на площади собралось около 9 тысяч сторонников Навального. И.о. главы департамента региональной безопасности Алексей Майоров заявил РИА "Новости", что митинг прошел без происшествий. Однако "мы предупредили организаторов митинга, чтобы в будущем они более тщательно рассчитывали численность возможных участников, ведь от этого мы рассчитываем и количество сотрудников полиции, и техники, которая должна находиться на мероприятии. В будущем при повторении подобного превышения в отношении организаторов будут применяться меры, в том числе штрафы", - сказал Майоров.

Ранее прокуратура ЦАО направила Навальному предостережение о недопустимости нарушений на митинге. По данным ведомства, в интернете распространяются сведения о его несогласии с итогами голосования, а также призывы к акциям гражданского неповиновения.

Напомним, Алексей Навальный занял на выборах мэра Москвы второе место с результатом 27,24 процента голосов. Он уступил Сергею Собянину, который набрал 51,37 процентов. При этом блоггер не признал результаты голосования и заявил о необходимости проведения второго тура выборов.

Вместе с тем, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что пока от штаба Навального в комиссию не поступило ни одной официальной жалобы на результаты голосования.

"Кроме голословных заявлений о повсеместных нарушениях, ничем не подкрепленных, нет фактов. Все общо, давайте все отменим", - заявил Горбунов. Он пообещал, что любая письменная жалоба, поступившая в комиссию, будет рассмотрена в соответствии с законом.