На митинге в поддержку Крыма собралось 65 тысяч человек

На Васильевском спуске прошел митинг в поддержку жителей Крыма

На Васильевском спуске завершился митинг-концерт в поддержку Крыма. В мероприятии приняли участие более 65 тысяч человек.

Концерт открыл Денис Майданов, затем выступили Вика Цыганова, Александр Маршал, Олег Газманов и другие популярные исполнители.

После мероприятия было восстановлено движение по Замоскворецкому мосту.

Напомним, что Крымский парламент принял решение о присоединении полуострова к России. Судьба Крыма решится на референдуме, который пройдет 16 марта.

Жителям предложат ответить на два вопроса: "Хотите ли вы присоединения Крыма к Российской Федерации?" и "Следует ли Крыму остаться в составе Украины, вернувшись к Конституции 1992 года?".

Отметим, что ряд западных политиков высказался против проведения референдума, сочтя его нелегитимным. В частности, такую точку зрения озвучил президент США Барак Обама.