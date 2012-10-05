Движение по Крымской набережной 6 октября ограничат из-за шествия

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение транспорта по Крымской набережной будет ограничено 6 октября с 15.45. Причина – шествие, согласованное со столичными властями, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Как сообщает "Интерфакс", в субботу, 6 октября, у Центрального дома художников состоится митинг с последующим шествием по Крымской набережной до памятника Петру Первому.

Акция посвящена пропаганде здорового образа жизни. Организаторы планируют выдвинуть требования по ужесточению антиалкогольного законодательства. Планируется, что в мероприятии примет участие до 200 человек.

Напомним, что 6 октября в центр также перестанут ездить трамваи. В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей закроется движение трамваев №№ 3, 39 на участке "Станция метро "Павелецкая" – Станция метро "Чистые пруды". Кроме того, отменяется маршрут трамвая № А.