05 мая 2013, 21:09

Политика

На Болотной площади завершился митинг оппозиции

В Москве состоялось шествие оппозиции

В Москве завершился согласованный митинг оппозиции на Болотной площади.

По данным столичного ГУ МВД, на момент окончания мероприятия там присутствовало не более 50 человек.

Незадолго до окончания митинга в районе Болотной площади был задержан мужчина с пневматическим пистолетом.

Как сообщает "Интерфакс", он пытался попасть на митинг, минуя рамку металлоискателя.

По некоторым данным, задержанный может относиться к одному из неформальных националистических движений.

В остальном, акция прошла без происшествий. Движение транспорта в центре города полностью восстановлено.

