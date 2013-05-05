На Болотной площади завершился митинг оппозиции

В Москве завершился согласованный митинг оппозиции на Болотной площади.
По данным столичного ГУ МВД, на момент окончания мероприятия там присутствовало не более 50 человек.
Незадолго до окончания митинга в районе Болотной площади был задержан мужчина с пневматическим пистолетом.
Как сообщает "Интерфакс", он пытался попасть на митинг, минуя рамку металлоискателя.
По некоторым данным, задержанный может относиться к одному из неформальных националистических движений.
В остальном, акция прошла без происшествий. Движение транспорта в центре города полностью восстановлено.
