03 октября 2012, 18:04

Политика

Участнику митинга на Болотной предъявлено обвинение по двум статьям

Фото: ИТАР-ТАСС

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении участника массовых беспорядков на Болотной площади Максима Лузянина. Ему предъявлено обвинение по статьям "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти" и "участие в массовых беспорядках".

По версии следствия, 6 мая Лузянин бросил в младшего инструктора-снайпера оперативного подразделения МВД кусок асфальта. Затем совместно с другими участниками беспорядков сорвал с бойца отряда особого назначения противоударный шлем и бронежилет и нанес несколько ударов потерпевшему. После чего Лузянин напал еще на троих сотрудников полиции.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", – сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В материале пресс-службы подчеркивается, что расследование уголовного дела в отношении других участников массовых беспорядков продолжается.

В тексте добавляется, что еще одна участница массовых беспорядков Анастасия Рыбаченко объявлена в федеральный розыск.

Напомним, митинг на Болотной площади состоялся 6 мая 2012 года, в ходе него произошли столкновения оппозиции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны, пострадало около 30 полицейских.

