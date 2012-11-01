Форма поиска по сайту

Новости

01 ноября 2012, 09:29

Политика

Задержанных на Триумфальной оппозиционеров отпустили из полиции

Участники протестной акции. Фото: ИТАР-ТАСС

Эдуард Лимонов и другие участники несанкционированной акции на Триумфальной площади были отпущены из полиции после составления протоколов.

Ранее стало известно, что полицейские задержали у станции метро "Маяковская" десять оппозиционеров, среди которых были Эдуард Лимонов и член совета и исполкома "Левого фронта" Константин Косякин.

"После составления протоколов об административных правонарушениях задержанных обязали явкой в суд и отпустили", со ссылкой на источник в пресс-службе столичного главка МВД сообщает РИА Новости.

Напомним, 31-го числа каждого месяца на Триумфальной площади проходит традиционная акция в защиту демократии "Стратегия-31", организатором которой выступает Лимонов.

митинги акции задержания Эдуард Лимонов

