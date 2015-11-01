Москвичи зажгли 224 свечи в память о жертвах крушения А321

В Москве зажгли 224 свечи в память о жертвах трагедии на Синае

В Москве проходят акции памяти погибших в авиакатастрофе на Синае. Жители столицы зажгли 224 свечи на площади у храма Христа Спасителя, сообщает телеканал "Москва 24".

Сегодня Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы на Синайском полуострове. Эта трагедия – крупнейшая в истории нашей гражданской авиации. Она унесла жизни 224 человек.

В храмах проходят заупокойные службы, акция памяти – на площади Яузские ворота, у храма Христа Спасителя, у знака "Город-Герой-Ленинград" в Александровском саду, у представительства Санкт-Петербурга в Москве. Горожане несут туда мягкие игрушки, цветы, зажигают свечи.

Акции памяти проходят по всей России. В Петербурге тысячи горожан вышли на Дворцовую площадь. Здесь прошла минута молчания. Она была организована через социальные сети, где уже более суток пользователи оставляют десятки сообщений со словами соболезнования в связи с трагедией. В память о жертвах крушения самолета горожане зажигают на площади свечи, оставляют цветы, мягкие игрушки, записки родным и близким погибших.

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы на Синае

Напомним, 1 ноября 2015 года в России объявлен днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги России. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству России совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.